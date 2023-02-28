  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В этом году в Петербурге получили новое освещение более 130 детских и спортивных площадок
Сегодня, 14:38
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В этом году в Петербурге получили новое освещение более 130 детских и спортивных площадок

0 0

Из 133 уличных игровых зон новые фонари построены на 10.

В 2024 году в Петербурге новое освещение получили 133 детские и спортивные площадки. Об этом сообщили в Смольном.

В рамках Адресной программы городского комитета по энергетике в этом году обновили освещение в 24 кварталах, на 35 улицах и магистралях, в 14 парках, садах и скверах. Всего 25 тыс. натриевых светильников заменили на светодиодные. 

Из 133 уличных игровых зон новые фонари построены на 10 – там полностью отсутствовало наружное освещение. Работы велись в Приморском, Курортном, Невском и Петродворцовом районах. Обновление системы освещения выполнено на 123 площадках. 

Новые фонари обеспечили не только равномерное распределение света на территориях детских и спортивных площадок, но и обезопасили досуг маленьким петербуржцам. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что рядом со станцией метро "Беговая" построили наружное освещение. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: детские площадки, освещение, спортивные площадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии