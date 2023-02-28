В этом году в Петербурге получили новое освещение более 130 детских и спортивных площадок

Из 133 уличных игровых зон новые фонари построены на 10.

В 2024 году в Петербурге новое освещение получили 133 детские и спортивные площадки. Об этом сообщили в Смольном.

В рамках Адресной программы городского комитета по энергетике в этом году обновили освещение в 24 кварталах, на 35 улицах и магистралях, в 14 парках, садах и скверах. Всего 25 тыс. натриевых светильников заменили на светодиодные.

Из 133 уличных игровых зон новые фонари построены на 10 – там полностью отсутствовало наружное освещение. Работы велись в Приморском, Курортном, Невском и Петродворцовом районах. Обновление системы освещения выполнено на 123 площадках.

Новые фонари обеспечили не только равномерное распределение света на территориях детских и спортивных площадок, но и обезопасили досуг маленьким петербуржцам. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что рядом со станцией метро "Беговая" построили наружное освещение.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга