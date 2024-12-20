Рядом со станцией метро "Беговая" построили наружное освещение

В 2024 году в этом микрорайоне наружное освещение было установлено в 3 жилых кварталах.

В квартале Приморского района, ограниченном улицами Савушкина, Беговая, Школьная и Яхтенная, завершено строительство наружного освещения. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

На территории жилого квартала рядом с Парком 300-летия установили 282 светодиодных светильника на 221 опоре.

Новые светодиодные светильники обеспечили равномерное освещение внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, двух детских и одной спортивной площади, подходов к детскому саду и школе, а также территории социальных учреждений.

В 2024 году в этом микрорайоне наружное освещение было установлено в 3 жилых кварталах.

За год в Петербурге заменили 25 тысяч устаревших фонарей.

Видео: Комитет по энергетике