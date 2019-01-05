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За год в Петербурге заменили 25 тыс устаревших фонарей
Сегодня, 17:50
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За год в Петербурге заменили 25 тыс устаревших фонарей

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Модернизация наружного освещения затронула более сотни объектов города.

Модернизация наружного освещения в Северной столице затронула в текущем году более ста объектов в различных районах города. На 64 из них работы завершены полностью. К переходу с натриевого освещения на светодиоды готово еще свыше 30 улице, – рассказали в пресс-службе Смольного.

В настоящее время Петербург освещают 400 тысяч светильников, более 226 тысяч из них – фонари нового поколения. Доля светодиодного оборудования теперь составляет 57% от общего количества.

Администрация Санкт-Петербурга

Использование светодиодов для наружного освещения в два раза повышает энергоэффективность и улучшает освещаемость на городских объектах. До 2030 года Петербург намерен полностью перейти на светодиодное освещение.

Ранее в Комитет по энергетике сообщали, что на Посадской улице в Кронштадте началась модернизация системы освещения.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: модернизация освещения, наружное освещение, спб гбу ленсвет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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