За год в Петербурге заменили 25 тыс устаревших фонарей

Модернизация наружного освещения затронула более сотни объектов города.

Модернизация наружного освещения в Северной столице затронула в текущем году более ста объектов в различных районах города. На 64 из них работы завершены полностью. К переходу с натриевого освещения на светодиоды готово еще свыше 30 улице, – рассказали в пресс-службе Смольного.

В настоящее время Петербург освещают 400 тысяч светильников, более 226 тысяч из них – фонари нового поколения. Доля светодиодного оборудования теперь составляет 57% от общего количества. Администрация Санкт-Петербурга

Использование светодиодов для наружного освещения в два раза повышает энергоэффективность и улучшает освещаемость на городских объектах. До 2030 года Петербург намерен полностью перейти на светодиодное освещение.

Ранее в Комитет по энергетике сообщали, что на Посадской улице в Кронштадте началась модернизация системы освещения.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)