На Посадской улице в Кронштадте стартовало обновление освещения

Уже к лету следующего года новую линию подключат к энергосистеме.

На Посадской улице в Кронштадте началась модернизация системы освещения, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Протяженность улицы составляет 1,3 километра. Комплексная модернизация на объекте не проводилась более 50 лет. Так, вместо устаревших железобетонных опор появятся 44 металлических, на них смонтируют 58 светодиодных светильников. Большую часть воздушных линий электроснабжения заменят на подземные коммуникации, проложив 3,9 километра кабеля.

Уже к лету следующего года новую линию подключат к энергосистеме.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартале у проспекта Стачек реконструируют освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга