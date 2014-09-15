В квартале у проспекта Стачек реконструируют освещение

Работы проведут по просьбе жительницы Кировского района.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел личный прием граждан города. По результатам беседы с жительницей Кировского района было принято решение о реконструкции освещения на квартале у Комсомольской площади на проспекте Стачек. Работы поручено завершить до 20 августа 2025 года, – сообщают в пресс-службе Смольного.

На территории между проспектом Стачек, улицами Зенитчиков, Кронштадтской и Корабельной расположены многоквартирные дома, где проживают 1655 человек, в том числе 220 детей. Здесь работает детский сад, оборудованы детские площадки и рекреационные зоны. Установленные здесь светильники уже не полностью отвечают возросшим требованиям, в том числе по освещению детского сада и игровых площадок. Администрация Санкт-Петербурга

В пресс-службе также напомнили, что в предстоящем году новое наружное освещение получат 22 жилых квартала, 15 магистралей, а также 11 садов и парков Северной столицы.

Ранее мы рассказывали. что на въезде в Шлиссельбург появилось освещение.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга