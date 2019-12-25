За неделю на Троицком мосту сняли более 600 метров трамвайных рельсов

В настоящее время специалисты разбирают бетонное покрытие и приступают к демонтажу защитного армированного слоя.

На Троицком мосту в Петербурге кипят ремонтные работы, которые стартовали 21 февраля. За неделю в зоне трамвайных путей специалисты демонтировали более 1,4 тыс. "квадратов" старого покрытия, снято свыше 600 метров трамвайных рельсов. Об этом рассказали в ГБУ "Мостотрест".

В настоящее время сотрудники учреждения разбирают бетонное покрытие и приступают к демонтажу защитного армированного слоя.

Движение в зоне трамвайных путей и по второй полосе проезжей части переправы по направлению от Дворцовой набережной к Петровской набережной ограничено до 10 июня.

Ранее на Piter.TV: съезд с внешнего кольца КАД на Краснофлотское шоссе закрывают на ремонт.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"