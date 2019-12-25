Съезд с внешнего кольца КАД на Краснофлотское шоссе закрывают на ремонт

Объезд будет возможен через развязку КАД и Гостилицкого шоссе с разворотом на внутреннее кольцо.

С 27 февраля до окончания работ полностью закроют съезд с внешнего кольца Кольцевой автодороги на Краснофлотское шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской дамбы.

Перекрытие связано с ремонтом дорожного полотна на участке. Объезд будет возможен через развязку КАД и Гостилицкого шоссе с разворотом на внутреннее кольцо.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств при планировании маршрута следования учитывать вводимые ограничения. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 27 февраля движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга.

Фото: Piter.TV; "Яндекс.Карты"