Съезд с внешнего кольца КАД на Краснофлотское шоссе закрывают на ремонт

С 27 февраля до окончания работ полностью закроют съезд с внешнего кольца Кольцевой автодороги на Краснофлотское шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской дамбы.
Перекрытие связано с ремонтом дорожного полотна на участке. Объезд будет возможен через развязку КАД и Гостилицкого шоссе с разворотом на внутреннее кольцо.
Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств при планировании маршрута следования учитывать вводимые ограничения.
Пресс-служба КЗС Петербурга
Ранее на Piter.TV: с 27 февраля движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга.
Фото: Piter.TV; "Яндекс.Карты"
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