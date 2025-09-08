Водительница иномарки сбила пенсионера на Краснофлотском шоссе

Мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти проводят проверку по факту ДТП на Краснофлотском шоссе.

Вечером 7 сентября 37-летняя водительница автомобиля Buick Encore GX сбила 72-летнего пенсионера. Мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимационное отделение ЦРБ в Ломоносове. Обстоятельства и причины случившегося устанавливает полиция.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти