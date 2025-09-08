  1. Главная
Сегодня, 8:51
Водительница иномарки сбила пенсионера на Краснофлотском шоссе

Мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти проводят проверку по факту ДТП на Краснофлотском шоссе. 

Вечером 7 сентября 37-летняя водительница автомобиля Buick Encore GX сбила 72-летнего пенсионера. Мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. 

В результате аварии пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимационное отделение ЦРБ в Ломоносове. Обстоятельства и причины случившегося устанавливает полиция. 

Ранее на Piter.TV: под колесами трамвая на Петергофском шоссе скончался самокатчик. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

