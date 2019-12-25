  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под колесами трамвая на Петергофском шоссе скончался самокатчик
Сегодня, 8:28
211
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под колесами трамвая на Петергофском шоссе скончался самокатчик

0 0

Пользователь средства индивидуальной мобильности не заметил запрещающий сигнал светофора.

На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. 

По информации 78.ru, вечером 7 сентября под колеса трамвая попал самокатчик. Он скончался от полученных множественных травм. Предварительно, пользователь средства индивидуальной мобильности не заметил запрещающий сигнал светофора. 

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что трижды сбитый пешеход погиб в ДТП в Красносельском районе. На него наехали Suzuki, "Газель" и Volkswagen. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петергофское шоссе, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии