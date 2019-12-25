Под колесами трамвая на Петергофском шоссе скончался самокатчик

Пользователь средства индивидуальной мобильности не заметил запрещающий сигнал светофора.

На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП.

По информации 78.ru, вечером 7 сентября под колеса трамвая попал самокатчик. Он скончался от полученных множественных травм. Предварительно, пользователь средства индивидуальной мобильности не заметил запрещающий сигнал светофора.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются, проводится проверка.

Фото: Piter.TV