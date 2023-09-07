Трижды сбитый пешеход погиб в ДТП в Красносельском районе

мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей и пешехода. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 5 сентября в 22:57 на 5-м километре автодороги "Подъезд к Красносельскому району от СПб".

По предварительной информации, 42-летняя женщина за рулем автомобиля "Suzuki SX4" совершила наезд на 60-летнего мужчину, находившегося на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. От удара пострадавшего отбросило на полосу встречного движения, где на него последовательно наехали грузовая "Газель" и автомобиль "Volkswagen Vento".

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи выясняют, почему пешеход находился на проезжей части вне пешеходного перехода, а также проверяют техническое состояние всех участвовавших в инциденте автомобилей.

Фото: Piter.TV