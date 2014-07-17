Два катера столкнулись в акватории Невы у Дворцового моста

Пострадавших нет.

В акватории Большой Невы у Дворцового моста произошло столкновение двух катеров. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, инцидент произошел сегодня, 7 сентября.

По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга уже организовала проверку по факту происшествия.

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, включая причины столкновения и возможные нарушения правил судоходства. Специалисты проверяют техническое состояние судов, квалификацию экипажей и соблюдение навигационных правил.

Ранее Piter.TV сообщал, что в акватории Большой Невки в Петербурге затонул катер с тремя пассажирами.

Фото: pxhere.com (автор Jori Samonen)