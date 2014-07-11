По факту столкновения самолета рейса Москва-Петербург с китайским бортом в Шереметьево проводится проверка

Все пассажиры, число которых составило 84 человека, были доставлены в пункт назначения запасным воздушным судном.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала расследование обстоятельств происшествия с рейсом Москва-Петербург, которое произошло в московском аэропорту Шереметьево 24 сентября 2025 года.

Все пассажиры, число которых составило 84 человека, были доставлены в пункт назначения запасным воздушным судном. Параллельно проводится проверка Петербургской транспортной прокуратурой соблюдения норм воздушного законодательства, регулирующих безопасность авиаперевозок, а также соблюдение прав пассажиров.

По данным ведомства, около 1:22 рейс успешно совершил посадку в аэропорту Пулково.

Скриншот: Яндекс.панорамы