Реставрация дворца Монплезир завершится в ближайшие 3 года

Завершение реставрации знаменитого дворца Монплезир в музее-заповеднике Петергоф ожидается не ранее, чем через три года, сообщил гендиректор заповедника Роман Ковриков в интервью агентству "Интерфакс".

По словам руководителя, последний этап научной реставрации дворца завершился в середине XX века, в 60-е годы. Впоследствии реставрационные работы проводились фрагментарно.

Роман Ковриков подчеркнул, что сегодняшняя реставрация отличается от предыдущей тем, что изначально задачей восстановления после войны было спасение памятника, разрушенного практически до основания. Сегодня же музейщики используют научные подходы и опыт предшественников, стараясь сохранить наследие Петра I.

Гендиректор добавил, что специалисты восстанавливают оригинальные элементы отделки стен, живописи, декоративных украшений и лепнину, стремясь вернуть дворцу первоначальный исторический облик.

Фото: сайт ГМЗ "Петергоф"