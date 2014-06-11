Ухудшение качества мобильного интернета и связи возникло в Петербурге в пятницу

Комитет по информатизации и связи выразил сожаление по поводу возможных неудобств и попросил горожан проявить терпимость и понимание сложившейся ситуации.

В утренние часы пятницы, 11 июля, жители Петербурга могут столкнуться с ухудшением качества мобильной связи и интернета. Такую информацию распространил Комитет по информатизации и связи города.

Сейчас в Северной столице проводятся мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности. Комитет выразил сожаление по поводу возможных неудобств и попросил горожан проявить терпимость и понимание сложившейся ситуации.

Следует напомнить, что сегодня утром власти Ленинградской области оповестили население о риске появления беспилотников. Жители региона предупреждены, что в целях безопасности мобильная связь может временно перестать функционировать.

Дополнительно сообщается, что аэропорт Пулково временно приостановил работу.

Фото: Unsplash (Paul Hanaoka)