Ночью 12 сентября в Петербурге перекроют съезд с внутреннего кольца КАД на Пулковское шоссе

Перекрытие вводится для проведения плановых работ по ремонту деформационного шва на 68-м километре магистрали, на транспортной развязке с Пулковским шоссе.

В ночь на четверг, 12 сентября, движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу Кольцевой автодороги будет временно ограничено. Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский, полностью прекратится доступ на съезд №4 – с КАД на Пулковское шоссе в сторону станции метро "Московская".

Ограничения будут действовать в период с 01:00 до 05:00. Перекрытие вводится для проведения плановых работ по ремонту деформационного шва на 68-м километре магистрали, на транспортной развязке с Пулковским шоссе.

Дорожные работы выполнит генеральный подрядчик ООО "ЕвроТрансСтрой". Ремонт пройдет в соответствии с утвержденной схемой организации движения: зону производства работ оборудуют временными дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнализацией.

Ранее мы сообщили о том, что в ночь с 12 на 13 сентября на развязке КАД с Выборгским шоссе ограничат движение.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"