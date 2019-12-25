В дежурную службу Комитета по благоустройству Петербурга внедрили технологии искусственного интеллекта

В работу дежурной службы Комитета по благоустройству Петербурга интегрированы системы на базе искусственного интеллекта. Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь жители, желающие сообщить о проблемах с содержанием улично-дорожной сети или территорий зеленых насаждений, при звонке первым делом общаются с роботом.
Искусственный интеллект вступает со звонящими в диалог: помощник выслушивает обращение и самостоятельно принимает решение о переадресации звонка профильным специалистам, компетентным для решения конкретной задачи.
Пропускная способность новой системы составляет до 400 звонков в сутки.
Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Королева высадили 1200 кустов барбариса.
Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все