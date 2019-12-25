В Петербурге ожидается ясная и сухая погода 26 августа

Столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса.

Сегодня погодой в Северной столице будет управлять западный антициклон. Он практически исключит вероятность осадков и сохранит на небе лишь отдельные облака, что обеспечит хорошее дневное прогревание воздуха. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса, а по Ленинградской области – от +17 до +22 градусов.

Северо-западный ветер усилится до 7 м/с. Из-за роста атмосферного давления до 768 мм рт. ст., которое превысит норму, метеозависимые люди могут ощутить некоторый дискомфорт.

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Фото: Piter.TV

