Временные ограничения введены в Пулково

Вечером 10 июля аналогичные временные ограничения действовали в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Аэропорт Пулково временно ограничил прием и отправку рейсов. Об этом заявил вечером 11 июля представитель Росавиации Артема Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, пилоты, диспетчеры и сотрудники аэропорта предпринимают все возможные шаги для поддержания высокого уровня авиационной безопасности.

Вечером 10 июля аналогичные временные ограничения действовали в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Эти меры принимались исключительно ради обеспечения безопасного воздушного движения.

Ранее мы сообщили о том, что в аэропорту Пулково появилась вторая курительная комната.

Фото: Piter.TV