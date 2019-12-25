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Временные ограничения введены в Пулково
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Временные ограничения введены в Пулково

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Вечером 10 июля аналогичные временные ограничения действовали в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Аэропорт Пулково временно ограничил прием и отправку рейсов. Об этом заявил вечером 11 июля представитель Росавиации Артема Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, пилоты, диспетчеры и сотрудники аэропорта предпринимают все возможные шаги для поддержания высокого уровня авиационной безопасности.

Вечером 10 июля аналогичные временные ограничения действовали в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Эти меры принимались исключительно ради обеспечения безопасного воздушного движения.

Ранее мы сообщили о том, что в аэропорту Пулково появилась вторая курительная комната.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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