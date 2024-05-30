Прокуратура начала проверку после остановки электрички из Петербурга за пределами платформы

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с остановкой электропоезда за пределами платформы в Ленобласти. Об этом сообщили 12 сентября в надзорном ведомстве.
Машинист электрички из Петербурга в Будогощь остановил состав до пассажирской платформы на станции Пелла. Предварительно, это связано с технической неисправностью.
Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
По словам очевидцев, некоторым пришлось идти по путям. Остановка составляла всего минуту.
