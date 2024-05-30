  1. Главная
Прокуратура начала проверку после остановки электрички из Петербурга за пределами платформы
Сегодня, 15:55
По словам очевидцев, некоторым пришлось идти по путям.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с остановкой электропоезда за пределами платформы в Ленобласти. Об этом сообщили 12 сентября в надзорном ведомстве. 

Машинист электрички из Петербурга в Будогощь остановил состав до пассажирской платформы на станции Пелла. Предварительно, это связано с технической неисправностью. 

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. 

Северо-Западная транспортная прокуратура

По словам очевидцев, некоторым пришлось идти по путям. Остановка составляла всего минуту. 

Ранее мы рассказывали о том, что теплоход из Петербурга в Москву сел на мель в Вологодской области. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

