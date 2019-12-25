  1. Главная
По факту обрушения части потолка на вокзале в Павловске проводится прокурорская проверка
Сегодня, 8:56
Крупные фрагменты отделки осыпались непосредственно вблизи пассажирских кресел.

В понедельник, 6 октября, в помещении железнодорожного вокзала Павловска произошло частичное разрушение потолочной поверхности: куски штукатурки упали прямо в зал ожидания. К счастью, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Согласно сообщениям ряда изданий, крупные фрагменты отделки осыпались непосредственно вблизи пассажирских кресел.

Проведением проверки занимается транспортная прокуратура Санкт-Петербурга, целью которой является установление факта нарушения норм эксплуатации здания, требований безопасности и охраны труда при осуществлении ремонтных мероприятий на вокзале, отмечается в официальном заявлении ведомства.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
 

Теги: санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

