По факту обрушения части потолка на вокзале в Павловске проводится прокурорская проверка

В понедельник, 6 октября, в помещении железнодорожного вокзала Павловска произошло частичное разрушение потолочной поверхности: куски штукатурки упали прямо в зал ожидания. К счастью, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Согласно сообщениям ряда изданий, крупные фрагменты отделки осыпались непосредственно вблизи пассажирских кресел.

Проведением проверки занимается транспортная прокуратура Санкт-Петербурга, целью которой является установление факта нарушения норм эксплуатации здания, требований безопасности и охраны труда при осуществлении ремонтных мероприятий на вокзале, отмечается в официальном заявлении ведомства.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

