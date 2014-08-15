Петербуржец лишился автомобиля Jaguar из-за игнорирования таможенных платежей на 2,3 млн рублей

Машина конфискована таможенной службой и подлежит обращению в государственную собственность.

Транспортная прокуратура Ленинградско-Финляндского направления отправила в суд дело о нарушении таможенного законодательства, информирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Осенью 2024 года гражданин Санкт-Петербурга временно ввез на территорию страны автомобиль марки Jaguar, однако по истечении установленного срока транспортное средство обратно не вывез, избежав внесения обязательных таможенных платежей на сумму около 2,3 млн рублей.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура