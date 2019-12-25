  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В акватории Большой Невки в Петербурге затонул катер с тремя пассажирами
Сегодня, 8:29
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В акватории Большой Невки в Петербурге затонул катер с тремя пассажирами

0 0

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту затопления катера в акватории Большой Невки в Петербурге. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Информация о происшествии между Большим Крестовским и Лазаревским мостами поступила в дежурную часть ночью 29 августа. На судне были три человека, всех госпитализировали в больницу. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Также проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. 

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. 

Северо-Западная транспортная прокуратура 

Ранее мы рассказывали о том, что в акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: большая невка, катер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии