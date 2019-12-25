В акватории Большой Невки в Петербурге затонул катер с тремя пассажирами

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту затопления катера в акватории Большой Невки в Петербурге. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Информация о происшествии между Большим Крестовским и Лазаревским мостами поступила в дежурную часть ночью 29 августа. На судне были три человека, всех госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Также проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура