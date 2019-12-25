С 27 февраля движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга

Речь идет об Адмиралтейском и о Красносельском районах.

В двух районах Петербурга с 27 февраля ограничат движение транспорта, сообщили в ГАТИ города.

В Адмиралтейском районе до 31 мая в связи с работами по прокладке инженерных сетей затруднится проезд по улице Александра Блока от Матисова переулка до Перевозной улицы.

А на улице Декабристов до 6 апреля по этой же причине ограничат движение по улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта.

В Красносельском районе до 2 марта планируется строительство инженерных сетей, из-за чего перекроют проезд по Театральной улице у дома 40А по проспекту Двадцать Пятого Октября в Красном Селе.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Большой Морской улице движение будет ограничено до августа 2027 года.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга