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С 27 февраля движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга
Сегодня, 10:59
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С 27 февраля движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга

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Речь идет об Адмиралтейском и о Красносельском районах.

В двух районах Петербурга с 27 февраля ограничат движение транспорта, сообщили в ГАТИ города.

В Адмиралтейском районе до 31 мая в связи с работами по прокладке инженерных сетей затруднится проезд по улице Александра Блока от Матисова переулка до Перевозной улицы. 

А на улице Декабристов до 6 апреля по этой же причине ограничат движение по улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта. 

В Красносельском районе до 2 марта планируется строительство инженерных сетей, из-за чего перекроют проезд по Театральной улице у дома 40А по проспекту Двадцать Пятого Октября в Красном Селе. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на Большой Морской улице движение будет ограничено до августа 2027 года. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати петербурга, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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