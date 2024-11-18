Женщина пострадала в пожаре на улице Димитрова

Ее госпитализируют в медучреждение.

В 20:54 17 марта в МЧС Северной столицы поступило сообщение о возгорании в доме №10 по улице Димитрова. Огонь охватил площадь в 3 кв. метра в однокомнатной квартире, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения ведомства.

На тушение пожара были выделены 15 человек на 3 машинах. На месте происшествия они локализовали пожар и потушили его к 21:15.

Из опасной зоны была эвакуирована женщина. В МЧС сообщают, что она пострадала и ее госпитализируют в медицинское учреждение. О состоянии женщины сведений не приводят.

Ранее мы рассказывали, что на улице Чехова годовалый ребенок уронил на себя чайник и получил ожоги лица и шеи.

Фото: Piter.TV