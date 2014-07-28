В многокомнатной квартире на Тимуровской улице в пожаре пострадал мужчина

Он направлен в лечебное учреждение.

Сегодня в 19:49 в МЧС Петербурга поступило сообщение о пожаре в доме №9 по Тимуровской улице. Небольшое возгорание произошло в 3-комнатной квартире, в помещении площадью 18 кв метров. Об этом сообщили в оперативной пресс-службе спасательной службы Северной столицы.

В ликвидации горения в Калининском районе приняли участие 2 единицы техники и 10 спасателей. К 20:02 пожар был устранен, однако в нем успел пострадать мужчина. Его уже направили в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось о том, что в Синявино восьмимесячный малыш опрокинул на себя тарелку с супом и получил множественные ожоги.

Фото: Piter.TV