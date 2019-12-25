В Синявино 8-месячный ребёнок опрокинул на себя тарелку с горячим супом и получил ожоги

Малыша передали в отделение реанимации.

В Синявино Ленобласти восьмимесячный малыш опрокинул на себя тарелку с супом и получил множественные ожоги. Испуганная мать вызвала скорую помощь, рассказали в ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".

Малыш опрокинул на себя горячий суп, у него оказались обожжёнными предплечье, подмышка, плечо, ягодица, бедро, шея и грудная клетка.

Фельдшер и медбрат оказали младенцу всю необходимую помощь, наложили стерильные асептические повязки с анестетиком на все повреждённые участки кожи. Параллельно медики созванивались со старшим врачом и договаривались о госпитализации малыша сразу в Детскую городскую больницу №1.

Медбрат Максим Семёнов взял мальчика на руки и начал успокаивать, пока мама собирала необходимые для госпитализации вещи и документы. Когда все спускались к скорой, малыш задремал на руках у медбрата.

Несмотря на час пик и плотный трафик, водитель скорой помощи Владимир Сингур сумел доставить маленького пациента с его мамой из Синявино до ДГБ №1 всего чуть больше, чем за 1 час. Малыша передали в отделение реанимации.

Ранее в магазине Рощино 3-летняя девочка получила ожог.

Фото: Piter.tv