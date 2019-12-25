В магазине Рощино 3-летняя девочка получила ожог

Из-под стеллажа в магазине вытекла лужа, в которую наступила девочка и затем упала в неё.

Трёхлетняя девочка вечером 4 ноября, получила ожог второй степени в магазине в Рощино, когда упала в лужу из неизвестного вещества. На теле ребенка образовались волдыри, рассказал 78.ru.

Из-под стеллажа в магазине вытекла лужа, в которую наступила девочка и затем упала в неё. Когда родители стали очищать одежду салфетками заметили, что жидкость разъела ткань, а также кожу. Родители отвезли 3-летнюю дочку к медикам, которые диагностировали ожоги второй степени.

В магазине, где произошел инцидент, началась служебная проверка.

Фото: Piter.tv