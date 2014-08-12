Из-за прорыва трубы в Купчино подачу тепла ограничили в 110 домах

Последствия аварии ликвидируют к 12:30 25 марта.

В связи с прорывом трубы на улице Димитрова в Купчино подача тепла ограничена в 110 зданиях, из них 82 – жилые дома. Последствия аварии ликвидируют к 12:30 25 марта, рассказали в "Теплосети".

Отмечается, что до завтрашнего дня отоплением и горячей водой будут снабжать по резервной схеме. Также до окончания работ закрыто трамвайное движение по улице Димитрова у Будапештской улице. Трамваи №№25, 43 следуют по улице Ярослава Гашека.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер