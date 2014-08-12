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Из-за прорыва трубы в Купчино подачу тепла ограничили в 110 домах

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Последствия аварии ликвидируют к 12:30 25 марта.

В связи с прорывом трубы на улице Димитрова в Купчино подача тепла ограничена в 110 зданиях, из них 82 – жилые дома. Последствия аварии ликвидируют к 12:30 25 марта, рассказали в "Теплосети". 

Отмечается, что до завтрашнего дня отоплением и горячей водой будут снабжать по резервной схеме. Также до окончания работ закрыто трамвайное движение по улице Димитрова у Будапештской улице. Трамваи №№25, 43 следуют по улице Ярослава Гашека. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: купчино, прорыв трубы, улица димитрова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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