На улице Чехова годовалый ребенок уронил на себя чайник и получил ожоги лица и шеи

В настоящий момент он чувствует себя хорошо.

Накануне вечером, 16 марта, в доме на улице Чехова младенец уронил на себя чайник с кипятком и был госпитализирован с многочисленными ожогами лица и шеи, – сообщает 78.ru.

По данным журналистов, инцидент произошел в тот момент, когда отец ребенка разговаривал с его старшим братом на кухне. Чайник со свежезаваренным чаем стоял на столе, когда годовалый мальчик подошел и потянул его на себя. Родитель не успел среагировать и пресечь действия сына.

Мальчику сразу же вызывали скорую. Отец умыл ребенка холодной водой и дал противовоспалительное средство. По словам мужчины, в настоящий момент младенца перевязали и с ним все хорошо.

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Фото: Piter.TV