Полиция задержала участника массовой драки в ТЦ "Галерея"

Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали возможного инициатора массовой драки в торговом центре "Галерея". По информации Piter.tv, им оказался житель Чеченской Республики.

По предварительным данным, мужчину около 19:30 поймали с ворованными вещами одного из магазинов одежды. Его схватили за руку, "вор" позвал своих друзей и началась потасовка, в которой приняли участие 15 человек.

Дебошира задержали 17 июня на улице Чехова. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее на Piter.tv: на крыше Екатерининской церкви в Петербурге нашли тело человека.

Фото: Piter.tv