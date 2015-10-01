  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На крыше Екатерининской церкви в Петербурге нашли тело человека
Сегодня, 17:45
135
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На крыше Екатерининской церкви в Петербурге нашли тело человека

0 0

На данный момент устанавливается личность погибшего.

Охранник обнаружил на крыше церкви Святой Великомученицы Екатерины на Васильевском острове тело человека. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Сегодня, 18 июня, в 12 часов дня во время обхода территории на Кадетской линии, 27, мужчина заметил труп. Он обратился в полицию. 

На данный момент устанавливается личность погибшего, изучаются обстоятельства смерти.

Ранее на Piter.tv: в пожаре на Мурманском шоссе пострадали два человека.

Фото: ВКонтакте / RETRO Васильевский остров / Дарья Румянцева

 

 

Теги: екатерининская церковь, кадетская линия, мвд, нашли мертвого, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии