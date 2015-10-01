На крыше Екатерининской церкви в Петербурге нашли тело человека

Охранник обнаружил на крыше церкви Святой Великомученицы Екатерины на Васильевском острове тело человека. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".
Сегодня, 18 июня, в 12 часов дня во время обхода территории на Кадетской линии, 27, мужчина заметил труп. Он обратился в полицию.
На данный момент устанавливается личность погибшего, изучаются обстоятельства смерти.
Ранее на Piter.tv: в пожаре на Мурманском шоссе пострадали два человека.
Фото: ВКонтакте / RETRO Васильевский остров / Дарья Румянцева
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