На крыше Екатерининской церкви в Петербурге нашли тело человека

На данный момент устанавливается личность погибшего.

Охранник обнаружил на крыше церкви Святой Великомученицы Екатерины на Васильевском острове тело человека. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Сегодня, 18 июня, в 12 часов дня во время обхода территории на Кадетской линии, 27, мужчина заметил труп. Он обратился в полицию.

На данный момент устанавливается личность погибшего, изучаются обстоятельства смерти.

Ранее на Piter.tv: в пожаре на Мурманском шоссе пострадали два человека.

Фото: ВКонтакте / RETRO Васильевский остров / Дарья Румянцева