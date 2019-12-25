Массовая драка началась в "Галерее" из-за украденной одежды

В ней приняли участие 15 человек.

Накануне вечером произошла массовая драка в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, выходца из восточных стран около 19:30 поймали с ворованными вещами одного из магазинов одежды. Его схватили за руку, "вор" позвал своих друзей и началась потасовка, в которой приняли участие 15 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что инцидент произошел из-за подозрения охранника в том, что один из посетителей похитил товар. Словесная перепалка переросла в драку, к которой присоединились друзья мужчины. В результате в полицию привезли 8 человек в возрасте 35-37 лет. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что полуторагодовалая петербурженка попала в больницу после драки родственников.

Фото: Piter.tv

