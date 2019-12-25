Полуторагодовалая петербурженка попала в больницу после драки родственников

Драка произошла между её мамой и дядей.

Полуторогодовалой девочке понадобилась госпитализация после конфликта между её взрослыми родственниками. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка живет вместе с мамой в четырёхкомнатной квартире на Чудновского. Здесь же живет родной брат женщины со своей семьёй. Родственники довольно часто конфликтуют из-за доли в квартире, нередко доходит и до драк.

Мать девочки рассказала, что брат напал на неё. В этот момент она держала на руках дочку, которая получила удар ногой по животу. Женщина не хотела вызывать скорую, но через несколько часов девочке стало плохо. Малышка была госпитализирована, теперь в деле разбирается полиция.

Ранее в Петербурге полицейские задержали двоих подростков за езду на угнанном автомобиле.

Фото: pexels