В Петербурге полицейские задержали двоих подростков за езду на угнанном автомобиле

Они попали в ДТП на угнанном Ford Transit.

Полицейские Красносельского района задержали двоих подростков за езду на угнанном автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 1 июня около шести утра обратился 55-летний мужчина. Он сообщил, что от дома №17 по улице Восстановления двое подростков угнали автомобиль Ford Transit. Они доехали на нём только до перекрестка с Родниковой улицей, где совершили ДТП. Очевидец инцидента удерживал угонщиков до приезда полиции.

Молодые люди были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Были установлены их личности – жители Красносельского района, 16 и 17 лет, оба состоят на учете в полиции как несовершеннолетние правонарушители. В этот же день полиция приняла заявление от 38-летнего владельца угнанной машины и возбудила уголовное дело.

Ранее появилось видео ДТП с фурой под Гатчиной, в котором погиб мотоциклист.

Фото: Piter.tv