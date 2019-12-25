В коммунальной квартире на Чехова нашли два трупа и купюру с остатками порошка

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

В коммунальной квартире на улице Чехова полицейские обнаружили трупы мужчины и женщины. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию поздним вечером обратился мужчина, проживающий в коммунальной квартире по улице Чехова. Он сообщил, что соседка уже четыре часа не выходит из ванной комнаты.

После вскрытия дверей сотрудниками МЧС, в ванной комнате без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп 39-летней женщины. Также в своей комнате был обнаружен труп 55-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

В комнате правоохранители нашли зеркало с пластиковой картой и скрученной купюрой с остатками порошкообразного вещества, полимерный пакет с веществами растительного происхождения, два полимерных пакета с таблетками. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Также недавно у шиномонтажа на Бухарестской нашли разложившееся тело.

Фото: Piter.TV