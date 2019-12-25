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СК начал проверку по факту смерти мужчины и женщины в коммуналке на Чехова
Сегодня, 13:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

СК начал проверку по факту смерти мужчины и женщины в коммуналке на Чехова

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Петербурге следователем проводится проверка по факту смерти мужчины и женщины в коммунальной квартире на улице Чехова. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

Проверка проводится по факту обнаружения 9 августа в коммунальной квартире одного из домов по улице Чехова тел мужчины и женщины 1968 и 1984 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: следователи, трупы, улица чехова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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