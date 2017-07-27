На проспекте Маршала Блюхера на женщину с ребенком чуть не упал кирпич

Жителей ближайших домов регулярно третирует наглый подросток.

Накануне вечером, выходя вместе с ребенком из дома на проспекте Маршала Блюхера, женщина чуть не стала жертвой действий местного хулигана. В нескольких метрах от нее с 16 этажа был сброшен кирпич. Своей историей петербурженка с изданием 78.ru.

После падения кирпич разлетелся на мелкие кусочки, чудом не задевшие мать и сына. Женщина отметила, что подросток, который "помог" кирпичу упасть упасть с высотки, ранее налетал на местных жителей на велосипеде, избивал людей и обзывал детей на игровой площадке.

По информации журналистов, в момент происшествия вместе с хулиганом была девочка. Оба после "артобстрела" скрылись с места инцидента. С ними будут иметь дело правоохранители, а мать лишь выразила сожаление по поводу случившегося.

Ранее мы писали, что водитель упавшего в Мойку автобуса нелегально прописал у себя 46 мигрантов.

Фото: Piter.TV