Водитель упавшего в Мойку автобуса нелегально прописал у себя 46 мигрантов

Суд назначил ему 6 лет колонии общего режима.

Мировой судья 56-го судебного участка Северной столицы огласил приговор Рахматшоху Курбонову, которого обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Сообщается, что мужчина "прописал" в своей квартире 46 мигрантов, – данные Объединенной пресс-службы петербургских судов.

Как было установлено в суде, начиная с апреля 2022 года и вплоть до мая 2024 года, фигурант уголовного дела неоднократно фиктивно регистрировал иностранных граждан. В территориальный отдел по вопросам миграции он сообщал, что в его квартире на проспекте Металлистов проживают 46 иностранцев. По факту же ни одного мигранта там не было.

Свою вину в преступлении Курбонов признал и оставил решение по его делу на усмотрение суда.

Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в размере 106 006.49 рублей. По совокупности с приговором Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга - 6 лет в ИК общего режиме с запретом на управление ТС на 2.5 года со штрафом в 106 006.49 рублей. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в подвале бывшего кинотеатра на Просвещения нашли рабочего без сознания.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга