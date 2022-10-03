В подвале бывшего кинотеатра на Просвещения нашли рабочего без сознания

В подвале Молодежного центра "Фестиваль" на проспекте Просвещения в Петербурге нашли мужчину без сознания. Он госпитализирован, пишет 78.ru.
На человека в металлической емкости утром 25 февраля наткнулся охранник. Пострадавшего в рабочей форме достали спасатели. Предварительно, он убирал строительный мусор, при этом надышался краской. Для чего мужчина что-то красил, он не смог объяснить.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на Глухарской улице пострадал мужчина.
Фото: Piter.TV
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