В подвале бывшего кинотеатра на Просвещения нашли рабочего без сознания

По предварительным данным, пострадавший надышался краской.

В подвале Молодежного центра "Фестиваль" на проспекте Просвещения в Петербурге нашли мужчину без сознания. Он госпитализирован, пишет 78.ru.

На человека в металлической емкости утром 25 февраля наткнулся охранник. Пострадавшего в рабочей форме достали спасатели. Предварительно, он убирал строительный мусор, при этом надышался краской. Для чего мужчина что-то красил, он не смог объяснить.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на Глухарской улице пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV