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В подвале бывшего кинотеатра на Просвещения нашли рабочего без сознания
Сегодня, 17:02
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В подвале бывшего кинотеатра на Просвещения нашли рабочего без сознания

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По предварительным данным, пострадавший надышался краской.

В подвале Молодежного центра "Фестиваль" на проспекте Просвещения в Петербурге нашли мужчину без сознания. Он госпитализирован, пишет 78.ru. 

На человека в металлической емкости утром 25 февраля наткнулся охранник. Пострадавшего в рабочей форме достали спасатели. Предварительно, он убирал строительный мусор, при этом надышался краской. Для чего мужчина что-то красил, он не смог объяснить. 

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на Глухарской улице пострадал мужчина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: потеря сознания, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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