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В квартирном пожаре на Глухарской улице пострадал мужчина
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В квартирном пожаре на Глухарской улице пострадал мужчина

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В комнате площадью 16 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка.

В Приморском районе утром 25 февраля произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Глухарская улица, 3, поступило на пульт спасателей в 09:03. В комнате площадью 16 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на 5 "квадратах". С огнем справились к 09:22. 

Из квартиры эвакуировали пострадавшего мужчину, он был передан бригаде скорой помощи. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Краснопутиловской пострадал мужчина. 

Фото: Piter.TV

Теги: глухарская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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