В квартирном пожаре на Глухарской улице пострадал мужчина

В комнате площадью 16 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка.

В Приморском районе утром 25 февраля произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Глухарская улица, 3, поступило на пульт спасателей в 09:03. В комнате площадью 16 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на 5 "квадратах". С огнем справились к 09:22.

Из квартиры эвакуировали пострадавшего мужчину, он был передан бригаде скорой помощи. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Краснопутиловской пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV