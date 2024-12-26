Во время пожара на Краснопутиловской пострадал мужчина

Из дома были эвакуированы 15 жильцов.

Утром 25 февраля в Московском районе во время пожара из дома эвакуировали 15 человек. Об это сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании в доме 94 по Краснопутиловской улице поступило 25 февраля в 07:31. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 1 кв.м.

Из опасной зоны были эвакуированы 15 человек. В 08:12 пожар ликвидирован.

В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее в Колпино на Загородной улице в парадной сгорели 8 велосипедов и коляска.

Фото: Piter.tv