В Колпино на Загородной улице в парадной сгорели 8 велосипедов и коляска

Полиция Колпинского района проводит проверку по факту поджога велосипедов и коляски в парадной дома на Загородной улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В полицию 23 февраля поступило сообщение о том, что в парадной дома 43 по Загородной улице неизвестные совершили поджог.
На лестничной клетке 6 этажа полностью выгорели 8 велосипедов и одна коляска, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что школьник попытался поджечь квартиру в Новом Девяткино.
Фото: Piter.tv
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