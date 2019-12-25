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В Колпино на Загородной улице в парадной сгорели 8 велосипедов и коляска
Сегодня, 11:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино на Загородной улице в парадной сгорели 8 велосипедов и коляска

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Поджог совершили неизвестные.

Полиция Колпинского района проводит проверку по факту поджога велосипедов и коляски в парадной дома на Загородной улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В полицию 23 февраля поступило сообщение о том, что в парадной дома 43 по Загородной улице неизвестные совершили поджог.

На лестничной клетке 6 этажа полностью выгорели 8 велосипедов и одна коляска, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что школьник попытался поджечь квартиру в Новом Девяткино.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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