В Колпино на Загородной улице в парадной сгорели 8 велосипедов и коляска

Поджог совершили неизвестные.

Полиция Колпинского района проводит проверку по факту поджога велосипедов и коляски в парадной дома на Загородной улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В полицию 23 февраля поступило сообщение о том, что в парадной дома 43 по Загородной улице неизвестные совершили поджог.

На лестничной клетке 6 этажа полностью выгорели 8 велосипедов и одна коляска, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что школьник попытался поджечь квартиру в Новом Девяткино.

Фото: Piter.tv