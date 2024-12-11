Школьник попытался поджечь квартиру в Новом Девяткино

В отдел полиции доставили 11-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти.

В Новом Девяткино пятиклассник попытался поджечь квартиру. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В "112" 10 февраля обратилась 73-летняя жительница дома по проспекту Энергетиков. По словам пенсионерки, дверь ее квартиры подожгли, а подозреваемый был задержан соседями.

В отдел полиции доставили 11-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти. У мальчика полная семья, на учетах он не состоит.

Изъяли пластиковую бутылку с бензином и зажигалку. Выгорели придверный коврик и поверхность входной двери. В настоящее время размер ущерба устанавливается.

Школьника поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Материалы дела переданы в СК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что суд арестовал студента, подозреваемого в поджоге здания УФСБ в Петербурге.

Фото: Piter.TV