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Специалисты проверили качество воздуха вблизи зоны пожара на Волхонском шоссе
Сегодня, 19:20
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Специалисты проверили качество воздуха вблизи зоны пожара на Волхонском шоссе

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Концентрация загрязняющих веществ не превышает гигиенические нормативы.

Сотрудники петербургского отделения Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" Северной столицы и Ленобласти провели анализ качества воздуха после пожара на Волхонском шоссе. Опасных для здоровья загрязнений в атмосфере не обнаружено, – сообщили в ведомственной пресс-службе.

Напомним, что сегодня на территории промышленной зоны на Волхонском шоссе Ленобласти разгорелся пожар. Горело предприятие по производству красок. После пожара специалисты Роспотребнадзора выполнили отбор проб атмосферного воздуха в области прилегающей к промзоне жилой застройки.

Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных 13.02.2025 на прилегающей территории ближайшей жилой застройки при северо-восточном ветре концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что субсидии на обустройство дворов получили 20 петербургских МО.

Фото: Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

Теги: волхонское шоссе, пожар на промзоне, роспотребнадзор петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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