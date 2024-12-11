Специалисты проверили качество воздуха вблизи зоны пожара на Волхонском шоссе

Концентрация загрязняющих веществ не превышает гигиенические нормативы.

Сотрудники петербургского отделения Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" Северной столицы и Ленобласти провели анализ качества воздуха после пожара на Волхонском шоссе. Опасных для здоровья загрязнений в атмосфере не обнаружено, – сообщили в ведомственной пресс-службе.

Напомним, что сегодня на территории промышленной зоны на Волхонском шоссе Ленобласти разгорелся пожар. Горело предприятие по производству красок. После пожара специалисты Роспотребнадзора выполнили отбор проб атмосферного воздуха в области прилегающей к промзоне жилой застройки.

Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных 13.02.2025 на прилегающей территории ближайшей жилой застройки при северо-восточном ветре концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

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Фото: Роспотребнадзор Санкт-Петербурга