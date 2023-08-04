На Волхонском шоссе обновят более пяти километров дороги

В Санкт-Петербурге в предстоящий дорожно-строительный сезон запланировано обновление значительного участка Волхонского шоссе. Работы пройдут в Красносельском районе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Протяженность ремонтируемого отрезка превысит 5 километров.

Подрядная организация выполнит комплекс мероприятий по восстановлению дорожного полотна. Специалисты уложат два слоя асфальтобетона: выравнивающий слой, который обеспечит устойчивость основания к интенсивным нагрузкам, и верхний слой из щебеночно-мастичного материала, отличающегося повышенной износостойкостью. Кроме того, дорожники нанесут свежую разметку, приведут в порядок обочины и восстановят элементы благоустройства, нарушенные в ходе работ.

Волхонское шоссе играет ключевую роль в транспортной системе не только города, но и всего региона. Магистраль принимает на себя значительные грузопотоки, что делает ее важнейшим элементом логистики Северо-Западного федерального округа. Также трасса обеспечивает транспортную доступность ряда населенных пунктов, включая поселки Стрельна и Александровская.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники в Петербурге готовятся к предстоящему строительному сезону.

Фото: КРТИ