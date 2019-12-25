Дорожники в Петербурге готовятся к предстоящему строительному сезону

Подготовка дорожных служб к новому строительному сезону — это сложный и ответственный процесс, нацеленный на успешное выполнение поставленных задач, включая реализацию объектов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Как информирует пресс-служба КРТИ Петербурга, одной из главных составляющих подготовки является материально-техническое оснащение и контроль качества используемых материалов. Именно поэтому важным этапом выступает регулярная проверка асфальтобетонных заводов.

Во время межсезонья выполняется замена устаревших комплектующих и механизмов. Заводские установки подвергаются плановому ремонту, проводятся ревизии электронных и газовых систем, постепенно снимается консервация оборудования. Особое внимание уделяют осмотру технического состояния транспортирующих ленточных конвейеров, смазыванию подшипников и шарнирных соединений, а также очистке рабочих поверхностей от накопившихся загрязнений. Основная цель — исключить любые негативные последствия простоя оборудования зимой и обеспечить готовность к началу активного периода.

Производственные предприятия решают логистические задачи и готовятся к поставкам необходимого сырья. Производится расчет потребности в асфальтобетонной смеси, подготовляются места хранения материалов, формируются запасы битума, песка, щебня и порошковых наполнителей. Параллельно строительные организации проводят сервисное обслуживание своей дорожной техники. Выполняются диагностика, профилактика поломок, замена износившихся запчастей и тестирование функциональности всех технических систем.

Немаловажным аспектом успешной подготовки является формирование профессиональных кадров. Организации активно набирают новых сотрудников, проводят их подготовку и практику, повышают квалификацию существующих работников. Такой всесторонний подход позволяет вовремя приступить к выполнению строительных работ и обеспечивать их высокий стандарт исполнения.

Женщины дорожной отрасли: в Петербурге рассказали о специалистках, которые десятилетиями строят и проверяют городские магистрали.

Фото: Пресс-служба КРТИ