Женщины дорожной отрасли: в Петербурге рассказали о специалистках, которые десятилетиями строят и проверяют городские магистрали

В преддверии Международного женского дня в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт‑Петербурга рассказали о женщинах, которые многие годы работают в дорожной сфере города. Их труд связан не только со строительством и ремонтом магистралей, но и с контролем качества материалов, применяемых на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Одной из таких специалисток стала Тамара Широкова — человек, посвятивший дорожной отрасли более полувека. Она пришла в систему дорожно-мостового хозяйства Ленинграда в 1969 году и принимала участие в восстановлении и ремонте ключевых городских магистралей. Среди них — Невский проспект и Светлановский проспект. При ее участии также реализовывались проекты транспортных развязок на Малоохтинская набережная, улица Савушкина и Планерная улица.

Интерес к профессии появился еще в юности. Тамара Широкова выросла в семье железнодорожников, но выбрала другую отрасль — после школы поступила в автомобильно-дорожный техникум, а затем продолжила образование в Санкт‑Петербургский государственный архитектурно‑строительный университет, который в те годы был известен как ЛИСИ.

Сегодня она продолжает работать в отрасли: занимает должность руководителя экспертного отдела научно-исследовательского центра компании АБЗ‑1. В ее обязанности входит оценка качества ремонта городских магистралей, который выполняется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

За годы работы специалистка получила ряд профессиональных наград и званий, среди которых "Почетный дорожник РФ", "Почетный работник транспорта РФ" и "Строитель Санкт-Петербурга".

Значительную роль в обеспечении качества дорожных работ играет и лаборатория Дирекция транспортного строительства. Здесь специалисты проверяют материалы, которые используются при ремонте и строительстве дорог: проводят входной контроль сырья и тестируют рецептуры асфальтобетонных смесей.

В подразделении контроля качества трудится команда инженеров, среди которых немало женщин. Елена Власова и Светлана Казакевич отвечают за проверку битумных вяжущих — ключевого компонента асфальта. Они следят за тем, чтобы материалы соответствовали действующим нормативам. Их коллега Наталья Кочура проводит дополнительную проверку битума по международной системе маркировки PG, позволяющей оценить, как покрытие будет вести себя в разных климатических условиях.

Именно благодаря их внимательности, профессионализму и ежедневному труду дороги становятся прочными и долговечными — без труда дорожниц этого всего не было. КРТИ

Фото: пресс-служба КРТИ