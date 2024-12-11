На Волхонском шоссе горит цех по производству красок

На Волхонском шоссе вспыхнул масштабный пожар. Предварительно сообщается, что огонь охватил строение, где производятся краски и полиграфическая продукция.
Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает густой столб черного дыма, поднимающийся над промышленной зоной рядом с аэропортом. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Причины пожара пока устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что из зоны пожара в бане на 5-й линии В. О. эвакуировали семерых.
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все