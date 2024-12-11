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Из зоны пожара в бане на 5-й линии В. О. эвакуировали семерых
Сегодня, 12:39
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Из зоны пожара в бане на 5-й линии В. О. эвакуировали семерых

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По предварительным данным, никто не пострадал.

На Васильевском острове утром 13 февраля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на 5-й линии, 42, поступила на пульт спасателей в 11:59. В здании общественной бани на третьем этаже полыхала обстановка на площади 2 "квадрата". Огонь потушили к 12:29. 

Из опасной зоны эвакуировали семь человек. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на Курской улице эвакуировали 20 человек. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: василеостровские бани, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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