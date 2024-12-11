Из зоны пожара в бане на 5-й линии В. О. эвакуировали семерых

По предварительным данным, никто не пострадал.

На Васильевском острове утром 13 февраля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на 5-й линии, 42, поступила на пульт спасателей в 11:59. В здании общественной бани на третьем этаже полыхала обстановка на площади 2 "квадрата". Огонь потушили к 12:29.

Из опасной зоны эвакуировали семь человек. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома на Курской улице эвакуировали 20 человек.

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