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Из горящего дома на Курской улице эвакуировали 20 человек
Сегодня, 8:10
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Из горящего дома на Курской улице эвакуировали 20 человек

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Предварительно, никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе 12 февраля произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Курская улица, 31, поступила на пульт спасателей вчера в 23:32. В "однушке" полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". С огнем справились к 23:48. 

Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек. Предварительно, никто не пострадал. Тушили пожар 15 спасателей и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: мужчина пострадал во время пожара на улице Пионерстроя. 

Фото: Piter.TV

Теги: курская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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