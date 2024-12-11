Из горящего дома на Курской улице эвакуировали 20 человек

Предварительно, никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе 12 февраля произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Курская улица, 31, поступила на пульт спасателей вчера в 23:32. В "однушке" полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". С огнем справились к 23:48.

Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек. Предварительно, никто не пострадал. Тушили пожар 15 спасателей и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: мужчина пострадал во время пожара на улице Пионерстроя.

Фото: Piter.TV